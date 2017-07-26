الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة أشهر إذ يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومان.

وسيصدر البنك المركزي الأمريكي بيان سياسته النقدية في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة دون تغيير وقد يلمح بأنه سيبدأ تخفيض حيازاته الضخمة من السندات بحلول سبتمبر/ أيلول.

وفي الساعة 0629 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.27% إلى 1245.16 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس/ آب 0.61% إلى 1244.50 دولار للأوقية.

وصعدت الأسهم الآسيوية والدولار مع ترقب المستثمرين قرار لجنة السياسات النقدية في المركزي الأمريكي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6% إلى 16.36 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.2% إلى 922 دولارا للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.4% إلى 853.70 دولار للأوقية.