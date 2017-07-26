المزروعي: خفض مخصصات نفط الإمارات في سبتمبر أنموذج يحتذى

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إنه يرجو أن تحذو شركات النفط الوطنية لدول أوبك وخارجها حذو شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي قررت خفض مخصصات الخام عشرة في المئة لشهر سبتمبر/ أيلول.

وكتب المزروعي على “تويتر” يقول “نرجو أن تقوم شركات البترول الوطنية في الدول المشاركة في الخفض من منظمة أوبك وخارجها بمبادرات مماثلة لما قامت به شركة أدنوك لتحقيق توازن السوق”.

وأضاف “قد تختلف طرق مراقبة الإنتاج للدولة… ولكن أفضل طريقة وأكثرها شفافية للسوق هي إخطار المشترين بالتغييرات على جدول شحنات التصدير”.

ووافقت أوبك ومنتجون من خارجها في الـ 25 من مايو/ أيار على تمديد تخفيض قائم في إنتاج النفط إلى مارس/ آذار 2018.