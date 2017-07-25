الإمارات: خفض صادرات النفط في سبتمبر يأتي تنفيذًا لاتفاق أوبك

قال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي اليوم الثلاثاء، إن قرار شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفض مخصصات الخام لشهر سبتمبر/ أيلول إلى غالبية عملائها بنسبة 10% جاء تنفيذًا لاتفاق منظمة أوبك لخفض الإمدادات.

وكتب المزروعي على “تويتر” قائلاً: “تسعى دولة الإمارات لتخفيض إمدادات النفط الخام في شهر سبتمبر 2017 المقبل لتنفيذ اتفاقها مع منظمة أوبك للحد من الإنتاج”.

وأضاف:” قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بخفض نسبة التحميل لعملائها بحوالي 10% من أنواع النفط الثلاثة وهي: مربان، وداس و زاكم العلوي”.

واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون في 25 مايو/ أيار على تمديد اتفاق سارٍ لخفض الإنتاج إلى 2018.