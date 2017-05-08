الذهب ينتعش إثر فوز ماكرون بالانتخابات الفرنسية

المصدر: لندن – إرم نيوز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بفعل اقتناص الصفقات بعد تراجع المعدن إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع بفعل انحسار الطلب على الملاذات الآمنة، إثر فوز إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية.

وبحلول الساعة 1004 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1233.33 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس 1224.86 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوياته منذ 17 مارس/ آذار.

وكان المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا قد انخفض 3.2% الأسبوع الماضي، في أكبر تراجع له بالنسبة المئوية في 25 أسبوعا، عندما أشارت استطلاعات الرأي إلى فوز كاسح لماكرون.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1234 دولارا للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 16.35 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.9% إلى 918.15 دولار للأوقية وتقدم البلاديوم 0.5% إلى 817.90 دولار.