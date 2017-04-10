استقرار أسعار الذهب بدعم من التوترات الجيوسياسية

المصدر: وكالات – إرم نيوز

استقر الذهب اليوم الاثنين، مدعوما بتنامي التوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ولم يطرأ تغيّر يذكر على سعر الذهب الفوري ليستقر عند 1253.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما نزل الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2 في المئة إلى 1255.40 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.15 في المئة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 101.340 اليوم الاثنين.

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 17.90 دولار للأوقية، بعد أن سجل المعدن أفضل سعر منذ الـ 27 من شباط/ فبراير عند 18.47 دولار في الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين 0.2 في المئة إلى 949.90 دولار للأوقية والبلاديوم 0.5 في المئة إلى 797.60 دولار للأوقية.