الحكومة المصرية تقرر زيادة أسعار الكهرباء في يوليو المقبل

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

كشف وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، مساء الخميس، عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الخدمة اعتبارًا من أول يوليو/تموز المقبل.

ووصف الوزير زيادة أسعار فواتير الكهرباء بأنها “أمر لابد منه ولا مفر، وسيكون سنويًا حتى يتم القضاء على الدعم نهائيًا خلال 7 سنوات وليس 5 كما كان مقترحًا من قبل”، مضيفًا أن الزيادة ستكون “طفيفة وتراعي الوضع الحالي للمواطنين”.

وأرجع الوزير سبب رفع الأسعار إلى قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 8.88 جنيه، إلى قرابة 18.18 جنيه في السوق السوداء

وقال الوزير في حوار له ببرنامج “كلام تاني” عبر فضائية دريم إنه يتواصل مع المسؤولين لتحسين خدمة التيار في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، مرجعًا أسباب انقطاع التيار هناك بشكل مستمر إلى “كثرة العمليات الإرهابية، ورفض الموظفين العمل بتلك المناطق”.

وتأتي الزيادة المرتقبة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية المصريين خاصة بعد قرار الحكومة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في الأسعار.