مسلحون يذبحون سيدة ويختطفون زوجها وأبناءها شمال سيناء

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال مصدر أمني وشهود عيان، اليوم الإثنين، إن مسلحين مجهولين، لم يحدد عددهم، قتلوا سيدة “ذبحًا” واختطفوا زوجها وأبناءها الثلاثة، بمحافظة شمال سيناء المصرية.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن “مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا بقرية ياميت غربي رفح، وقتلوا سيدة وألقوا بجثمانها خارج المنزل، واختطفوا زوجها وأبناءها الثلاثة واقتادوهم إلى جهة مجهولة بدعوى تعاونهم مع أجهزة الأمن”.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم تعلق السلطات المصرية على الواقعة حتى الساعة 11:00 ت.غ.

وتهاجم عناصر تابعة لتنظيمات مسلحة بشمال سيناء المصرية مدنيين بدعوى تعاونهم مع الجيش والأمن المصريين.

وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس” الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة أمير تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة، في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.