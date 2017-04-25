النفط يغلق مرتفعًا قبل بيانات المخزونات الأمريكية

المصدر: وكالات

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة، متعافية من خمس جلسات متتالية من الخسائر وقبل بيانات من المتوقع أن تظهر انخفاضا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي لأقرب استحقاق 33 سنتا أو 0.67% لتسجل عند التسوية 49.56 دولار للبرميل مرتدا عن سلسلة انخفاضات بلغت 7.4%.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا أو 0.97% إلى 52.10 دولار للبرميل.

ويتوقع محللون أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم في حين ستنشر إدارة معلومات الطاقة بياناتها غدا الأربعاء.