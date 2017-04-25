أسعار النفط تستعيد عافيتها بعد موجة خسائر حادة

المصدر: رويترز - إرم نيوز

استعادت أسعار النفط بعض عافيتها اليوم الثلاثاء، بعد خسائر استمرت ست جلسات متتالية.

ورغم هذا الارتفاع، ما زالت الأسواق تواجه ضغوطًا إذ فقد التجار الثقة في أن تعهدات كبار المنتجين بخفض الإنتاج ستحد من تخمة معروض النفط العالمي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 14 سنتًا أو 0.3% إلى 49.37 دولار للبرميل ليظل دون مستوى 50 دولارًا الذي نزلت عنه أواخر الأسبوع الماضي.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 14 سنتًا أو 0.27% إلى 51.74 دولار للبرميل.

وانخفض برنت 10% منذ أواخر 2016 رغم الجهود التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من العام الحالي لتقليص المعروض في سوق النفط.

وقالت روسيا أمس الاثنين إن إنتاجها النفطي قد يقفز إلى أعلى مستوى في 30 عامًا ما لم تمدد أوبك والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد الـ 30 من يونيو/ حزيران.