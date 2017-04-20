“ساراس” الإيطالية تسوي ديونها النفطية مع إيران

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال داريو سكافاردي المدير العام لشركة “ساراس” الإيطالية لتكرير النفط، إن الشركة سوّت ديونها المستحقة لإيران في الربع الأول من العام، عن النفط الذي اشترته قبل فرض العقوبات على طهران.

وقالت الشركة إن القيمة الإجمالية للديون المستحقة لإيران كانت تبلغ 400 مليون يورو، وسددت الشركة في العام الماضي جزءا كبيراً من الدين.

ورُفعت العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران في العام الماضي بعد اتفاق بشأن برنامجها النووي، لكن التعاملات المصرفية تظل محدودة.

وكانت “ساراس” تشتري جزءا كبيرا من اللقيم من إيران قبل فرض العقوبات واستأنفت الشحنات منذ رفعها.