السعودية تشيد بأهمية تطبيق اتفاق خفض الإنتاج الصادر عن “أوبك”

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أكّدت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أهمية التعاون بين منتجي النفط من أجل الالتزام بقرار خفض الإنتاج الذي تمّ التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مجلس الوزراء السعودي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم، إنه تطرق إلى “نتائج اجتماع وزراء بترول الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوبك” في دورته 97 بالقاهرة، وما بحثه من أوضاع السوق النفطية الدولية والقضايا التنظيمية وتقييم للنشاطات التي تدعمها المنظمة، وتأكيد على أهمية الاستقرار والتنسيق.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في نوفمبر/ تشرين الثاني على أول خفض في إنتاج النفط منذ العام 2008 بعدما وافقت السعودية على تحمل العبء الأكبر في ذلك الخفض وأسقطت مطلبها بأن تقلص منافستها إيران إنتاجها هي الأخرى من النفط.