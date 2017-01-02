السعودية.. صندوق التنمية العقاري يعتزم التعاقد مع بنوك جديدة لتقديم “القرض المعجل”

المصدر: إرم نيوز - الرياض

يعتزم صندوق التنمية العقاري في السعودية توقيع عقود مع عدد من الجهات المصرفية خلال العام الحالي، لتقديم القرض المعجل للمواطنين السعوديين المسجلين على قوائم الانتظار، للحصول على مسكن، بعد توقيعه مع مصرف الراجحي خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة “الجزيرة” السعودية، اليوم الاثنين، عن المشرف العام على الصندوق، أيهم اليوسف، قوله إن خطتهم الحالية تهدف إلى إنهاء طلبات جميع المسجلين على قوائم الانتظار، خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وإيجاد منتجات جديدة تخدم ما يقارب الـ415 ألف مواطن بقوائم الانتظار.

ولفت إلى أن تعطل برامج الإقراض تسبب فيه عدم الالتزام بالعقود الموقعة مع الصندوق، موضحا أن المبالغ المتأخرة تكفي لحل أزمة نحو 64 ألف شخص خلال الفترة الحالية، ونحو 106 آلاف مواطن خلال الفترة الماضية.

وأرجع اليوسف تأخر إعلان قروض المواطنين إلى أن الصندوق يعكف على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الاقتراض، لافتا إلى أن هناك عددا من البرامج التي تدرس بهدف تقليص مدة الانتظار، لمن هم على قوائم الصندوق.

وكان “مصرف الراجحي” قد أطلق في سبتمبر/ أيلول الماضي بالتعاون مع “صندوق التنمية العقاري” برنامج التمويل المعجل ليسهم في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة، سواء كانت فللا أو شققا بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق.

وتعاني المملكة من أزمة إسكان متفاقمة، وتقول تقارير محلية إن نحو 60% من المواطنين السعوديين البالغ عددهم نحو 21 مليون نسمة، يسكنون في منازل مستأجرة لعدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب، والتي تضطر للانتظار سنوات طويلة للحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري.