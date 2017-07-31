4% نمو أرباح بنوك الإمارات في النصف الأول من 2017

ارتفعت أرباح البنوك المقيدة في أسواق المال الإماراتية، بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتواصل بذلك أداءها الإيجابي بعد تضررها بشدة في العام الماضي، جراء تجنيب مخصصات مرتفعة لمواجهة أي تحديات، قد تواجهها جراء تراجع أسعار النفط.

ووفق مسح استند على إفصاحات البنوك المقيدة في بورصتي أبوظبي ودبي، وصلت أرباح 18 بنكاً إماراتياً مدرجاً في البورصة إلى 19.2 مليار درهم (5.22 مليار دولار)، خلال الشهور الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بنحو 18.5 مليون درهم (5.04 مليار دولار) خلال الفترة المقارنة من 2016.

ولم يعلن “بنك الإمارات للاستثمار” عن نتائجه المالية للنصف الأول حتى الآن،إلا أن صافي أرباحه ارتفعت بنسبة 240% إلى 16.57 مليون درهم في الربع الأول.

ويعزى ارتفاع الأرباح بشكل رئيس، إلى زيادة أرباح بنوك “مصرف أبوظبي الإسلامي” و”بنك دبي الإسلامي” و”بنك الإمارات دبي الوطني” و”بنك أبوظبي الأول” و”بنك المشرق” بنحو 14.1% و6.93% و4.73% و3.67% و2.69% على الترتيب.

ويبلغ عدد البنوك المقيدة في بورصات الإمارات 19 بنكا، موزعة بواقع 7 بنوك مدرجة في بورصة دبي من بينها “الإمارات دبي الوطني” و”دبي الإسلامي” و”بنك المشرق”، و12 بنكًا مدرجة في سوق أبوظبي أبرزها “أبوظبي الأول” و”أبوظبي الإسلامي” و”الاتحاد الوطني” و”أبوظبي التجاري”.

أداء إيجابي

وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى “الفجر” للاستشارات المالية:”إن بنوك الإمارات واصلت تحقيق أداء إيجابي في الربع الثاني من العام الجاري، لتكون المحصلة بذلك إيجابية على صعيد النصف الأول بأكمله، رغم التفاوت في الأداء من بنك إلى آخر”.

وأضاف الشرشابي أن “التكهنات ترجح استمرار وتيرة النمو في النصف الثاني من العام الحالي، لكن ذلك مرهون بالأوضاع الاقتصادية عموما وأسعار النفط على وجه الخصوص”.

وأكد الشرشابي أن البنوك الإماراتية تتمتع بأصول مرتفعة وملاءة مالية قوية، على عكس باقي بنوك المنطقة التي تعاني أوضاعاً غير مستقرة بسبب تراجعات النفط.

ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفعت أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بنسبة 5.4% في يونيو/ حزيران الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من 2016، لتصل إلى 2654.3 مليار درهم (723.2 مليار دولار) مقارنة بنحو 2518.5 مليار درهم (686.2 مليار دولار) قبل عام.

قروض متعثرة

وتوقع عبد العزيز الغرير، رئيس “اتحاد البنوك الإماراتية” ، أن تسجل البنوك الإماراتية نموًا بنحو 5% في الأرباح خلال النصف الثاني من العام الجاري، دون تغير يذكر عن النصف الأول، وذلك مع تراجع نسبة القروض المتعثرة والتأقلم مع مواجهة التحديات.

وأوضح الغرير أن وضع البنوك الإماراتية، إيجابي بالمقارنة مع وضع البنوك عالميا، مشيرًا إلى أن البنوك المحلية جنبت مخصصات لتغطية القروض المتعثرة، ما يساهم في تخفيف وامتصاص أثرها.

وأكد الغرير، وفق تصريحات صحفية صدرت عنه الأسبوع الماضي، أن القطاع المصرفي قادر على مواجهة أي صعوبات اقتصادية، لكنه لا يرى أن ذلك قادم.

ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 مصرفاً محلياً و26 بنكاً أجنبياً، فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعاً، من بينها 862 فرعاً لبنوك وطنية، و86 فرعاً لبنوك أجنبية.