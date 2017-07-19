مصرف الإمارات المركزي يحذر البنوك من تهديدات إلكترونية محتملة

حذر مصرف الإمارات المركزي البنوك، شركات التمويل والاستثمار الوطنية والأجنبية والصرافات العاملة في الدولة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حماية أنظمتها من تهديدات إلكترونية مالية محتملة.

وأصدر المصرف إشعارًا، أمس الثلاثاء، للبنوك وشركات التمويل والصرافات كافة، أوضح خلاله أنه تلقى تحذيرًا من السلطات المعنية من تهديدات إلكترونية محتملة تستهدف القطاع المالي، وفق ما ذكرته صحيفة “البيان” الإماراتية.

وأرفق المصرف ضمن الإشعار “رسائل إيضاحية” كشفت أنه “في الخامس من يونيو الجاري تم الكشف عن احتمالية شنّ هجمات إلكترونية تستهدف النظام الاحتياطي الفيدرالي والعديد من المؤسسات المالية حول العالم، ما يستدعي اتباع معايير ضمان أمن المعلومات المتبعة في الدولة، وتطبيق التحديثات على جميع البرامج والأجهزة واتباع السياسات والممارسات العالمية للحماية ضد أية هجمات محتملة، والتواصل مع مزودي الخدمة من أجل مناقشة السياسات المتبعة للحماية ضد الهجمات، وإيجاد أفضل الحلول الممكن تطبيقها في المؤسسات كافة”.

يذكر أن المصرف المركزي دعا البنوك وشركات التمويل والاستثمار الوطنية والأجنبية والصرافات العاملة في الدولة في شهر يونيو الماضي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية أنظمتها من تهديدات إلكترونية محتملة.