ارتفاع قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية 2.2%

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، على أساس سنوي بنسبة 2.2% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأضاف التقرير الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي، أن قيمة التجارة وصلت 58.2 مليار درهم (15.84 مليار دولار)، منذ مطلع يناير/ كانون الثاني، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بزيادة قدرها 1.3 مليار درهم (353.9 مليون دولار)، مقابل نحو 56.9 مليار درهم (15.49 مليار دولار)، في الفترة ذاتها من 2016.

وأرجع التقرير السبب في الزيادة، نتيجة ارتفاع قيمة المعاد تصديره إلى 8.6 مليار درهم (2.34 مليار دولار)، بزيادة قدرها 42.1 %، كذلك ارتفاع قيمة الواردات إلى 42.3 مليار درهم (11.5 مليار دولار) بزيادة 13.6%.

يذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، بلغت نحو 170.6 مليار درهم (46.45 مليار دولار) في 2016، ونحو 169 مليار درهم (46.02 مليار دولار) في 2015.

وتعد أبوظبي، أكبر الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان، وتعادل مساحتها حوالي 87% من إجمالي مساحة الدولة وتقع في الجزء الجنوبي من الإمارات.

وتستهدف الإمارة تعزيز صادراتها غير النفطية خلال السنوات المقبلة، بعدما تأثرت إيراداتها سلبًا بتراجع أسعار النفط الخام عالميًا، منذ منتصف 2014.