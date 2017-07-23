وكالة “ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف أبوظبي بنظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إنها تتوقع أن تحافظ أبوظبي على وضع أصول قوية تتخطى 200% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2017 إلى 2020.

وأشار التقرير إلى توقعاته بأن يوفر صافي أصول حكومة أبوظبي حماية من أثر التقلب في سوق السلع الأولية.

وأوضح تقرير ستاندرد آند بورز، إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، يقدر بنحو 71.6 ألف دولار في 2017.

وتحتفظ أبوظبي، بواحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي في العالم، رغم تراجع أسعار النفط، وفق التقرير.

وتوقع التقرير انتعاش النمو الفعلي لاقتصاد أبوظبي بأكثر من 2.5% في المتوسط في الأعوام القادمة، مدعوما بزيادة تدريجية في أسعار النفط والاستثمارات الحكومية المقررة والتي تم جدولتها.