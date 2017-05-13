السودان يبحث فتح خط جوي مع الجزائر وتونس

المصدر: جلال مناد- إرم نيوز

أعلنت الحكومة السودانية بلسان وزير خارجيتها ، إبراهيم غندور، أن مفاوضات مضنية مع تونس انتهت باتفاق يربط قريبًا العاصمتين بخط جوٍّي مباشرٍ تنطلق أولى رحلاته في غضون أيام، بينما لم تسفر مفاوضات مماثلة مع الحكومة الجزائرية حتى الآن عن إنشاء خط جوّي يُعيد سيناريو مباراة “أم درمان” الشهيرة سنة2009.

وذكر غندور في تصريحات أدلى بها في العاصمة الجزائرية خلال مشاركته في اجتماع دول جوار ليبيا، أن السودان يعمل جاهدًا للانفتاح على السوق الأفريقية انطلاقًا من الجزائر وتونس اللتين تشكلان- بحسبه- بوابة أفريقية بامتيازٍ.

وأبرز وزير الخارجية السوداني أن المشاورات التي أدارها مع وزير شؤون أفريقيا والعالم العربي بالجزائر، عبد القادر مساهل، تسير في الاتجاه الصحيح، معترفًا ببطء إجراءات إنشاء خط جوّي يربط البلدين بشكل مباشر أسوةً بنجاح المباحثات التي تمت في هذا الشأن مع حكومة الباجي قايد السبسي في تونس.

وسبق للرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وعمر حسن البشير أن فتحا جسرًا جويًّا استثنائيًا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2009 لنقل مشجعي المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى ملعب أم درمان أثناء المباراة الشهيرة التي جمعته بمنتخب الفراعنة في آخر أيّام حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.