وزير الدفاع التونسي يؤكد التزام الجيش بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية

المصدر: محمد رجب – إرم نيوز

أكد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أن الجيش التونسي ملزم بالحياد التام، وملتزم بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية.

وأضاف الحرشاني الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن دور الجيش التونسي “يضبطه دستور البلاد، وقوانينها”.

وأوضح أن الجيش التونسي “ليس من مهامه التدخل في الشأن العام أو التعامل مع المحتجين أو التصادم معهم، إلا في حالات التهجم على أفراده وتهديد سلامتهم وسلامة المنشآت التي تحت حمايتهم، وذلك بالتدرج في استعمال القوة في إطار القانون”.

واعتبر الحرشاني، أن قرار رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكليف الجيش بحماية مواقع الإنتاج، هو”قرار دستوري، ينبع من صلاحياته ولا يمس من الحريات”.

وأضاف وزير الدفاع أن “الفصل 18 من الدستور ينص على أن “الجيش الوطني جيش جمهوري وقوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وهو ملزم بالحياد التام ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون”.

وأثار قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قبل يومين، بتكليف الجيش التونسي بحماية المنشآت الاقتصادية، جدلًا واسعًا بين السياسيين، حيث وجد رفضًا من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات مدنية، على خلفية الخوف من تصادم محتمل بين الجيش والمحتجين، تكون له تداعيات خطيرة.