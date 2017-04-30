بورصة السعودية تتجاوز 7 آلاف نقطة وسط هبوط معظم الأسواق

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

ارتفعت بورصة السعودية في نهاية تداولات اليوم الأحد، لتتجاوز حاجز 7 آلاف نقطة، فيما هبطت معظم أسواق المنطقة باستثناء البحرين وأبوظبي.

وأغلق مؤشر السعودية الرئيسي “تأسي” مرتفعاً بنسبة 0.98% إلى 7013.47 نقطة، وسط حراك إيجابي على الأسهم القيادية في قطاع المصارف والمواد الأساسية.

وقال محلل أسواق المال العربية أسامة السدمي، إنه “يبدو أن الأسهم السعودية تسير في اتجاه مغاير لباقي الأسواق، إذ حققت اليوم أداءً إيجابياً متجاهلة هبوط معظم بورصات المنطقة، وأيضاً تراجع النفط خلال نيسان/أبريل الجاري”.

وأضاف السدمي، أنه “على العكس كان هناك تراجع ملحوظ في باقي أسواق المنطقة بقيادة مصر وقطر، وسط غياب تام للمحفزات وهو ما حفز المستثمرين على البيع لجني الأرباح”.

وخلال نيسان/أبريل الجاري، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم حزيران/يونيو، بنسبة 3.4%، إلى 51.73 دولار للبرميل. فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم أيار/مايو بنسبة 2.5%، لتغلق عند 49.33 دولار للبرميل.

وقادت بورصة مصر الأسواق الخاسرة مع تراجع مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.74% إلى 12433.6 نقطة وسط ضغوط بيعية للمصريين قابلها مشتريات للأجانب والعرب.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 0.25% إلى 10064.35 نقطة، مع تراجع أسهم مثل “قطر للوقود” و”إزدان” و”فودافون” بنحو 2.97% و1.44% و0.85% على التوالي.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.22% إلى 5513.52 نقطة، بفعل هبوط أسهم “المتحدة للتمويل” بنسبة 9.3% و”الأسماك العمانية” بنسبة 4.2% و”العنقاء للطاقة” بنسبة 3.55%..

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.22% إلى 2185.26 نقطة، مع تراجع أسهم القطاع المالي والخدمي بنحو 0.5% و0.13% على التوالي.

وتباين أداء مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، إذ انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.16% إلى 6843.01 نقطة، بينما صعد المؤشر الوزني بنسبة 0.61% إلى 408.3 نقطة، وأغلق مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، رابحاً ما نسبته 0.95% إلى 919.38 نقطة.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة هامشية بلغت 0.05% إلى 3414.93 نقطة، مع نزول أسهم “أرابتك القابضة” بنسبة جاوزت 4.5%.. فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.21% إلى 4522.56 نقطة، بدفع من أسهم البنوك يقودها “أبوظبي الوطني” بارتفاع 0.45%.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.26% إلى 1335.67 نقطة، مع ارتفاع أسهم “جي أف اتش” بنسبة 9.68% و”فنادق الخليج” بنسبة 0.95%..

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق السعودية بنسبة 0.98% إلى 7013.47 نقطة، والبحرين بنسبة 0.26% إلى 1335.67 نقطة، وأبوظبي بنسبة 0.21% إلى 4522.56 نقطة.

وتراجع أسواق مصر بنسبة 0.74% إلى 12433.6 نقطة، وقطر بنسبة 0.25% إلى 10064.35 نقطة، ومسقط بنسبة 0.22% إلى 5513.52 نقطة، والأردن بنسبة 0.22% إلى 2185.26 نقطة، والكويت بنسبة 0.16% إلى 6843.01 نقطة.