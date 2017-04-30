القضاء يلزم الحكومة المصرية بإنقاذ مقبرة عبدالحليم حافظ

المصدر: محمد علام- إرم نيوز

ألزمت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، الحكومة المصرية ممثلة في محافظ القاهرة ورئيس حي البساتين ومدير إدارة الجبانات بالمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مقبرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ “العندليب” من تأثير المياه الجوفية.

وجاء تقرير هيئة المفوضين، بناء على الدعوى المقامة من ابنة شقيقة العندليب “زينب الشناوي” أمام محكمة القضاء الإداري، قالت فيها إن مقبرة الفنان الراحل، تتعرض للانهيار من زحف المياه الجوفية عليها، مشيرة إلى أن المقبرة قيمة يتوافد عليها محبو العندليب من المصريين والأجانب أكثر من مرة في العام سواء في تاريخ ميلاده أو ذكرى وفاته، وتعتبر مزاراً لمحبيه تقديراً لقيمته الفنية.

وقالت مقيمة الدعوى زينب الشناوى، بصفتها ابنة شقيقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إنها لم تقم الدعوى إلا بعد الاستعانة بشكل شخصي بخبراء وأساتذة في مجال التربة والمياه الجوفية، وطالبت محافظة القاهرة والحكومة بإنقاذ المقبرة، دون أي استجابة بحسب دعواها.

وأوصى التقرير بالحفاظ على المقبرة، شريطة أن تقدم الطاعنة إعلام الوراثة الشرعي الخاص بالفنان عبدالحليم حافظ، والذي يثبت أنها ابنة شقيقته، بما يمنحها مبدأ الصفة والمصلحة في الدعوى.

ورصد التقرير تقاعس المحافظة عن أداء أي أعمال أو ترميمات في المقبرة، رغم وجود خطاب موجه من حي البساتين إلى مدير عام الجبانات في عام 2006 بموافقة محافظ القاهرة وقتها على إجراء الترميمات المطلوبة بتكلفة 110 آلاف جنيه من حسابات الجبانات.