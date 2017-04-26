الأمم المتحدة توقع اتفاق مساعدات مع السودان بقيمة 1.4 مليار دولار

المصدر: الخرطوم- إرم نيوز

وقعت الأمم المتحدة والحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، اتفاق إطار عمل للمساعدات التنموية في البلاد للفترة 2018 – 2021، بتمويل يبلغ 1.4 مليار دولار.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، مارتا رويداس: “إن الاتفاق يدعم 20 من وكالات الأمم المتحدة العاملة في السودان”.

وأضافت رويداس في مؤتمر صحفي اليوم، أن العمل سيرتكز على مجالات التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، ومواجهة تغير المناخ، وإدارة مخاطر الكوارث، والخدمات الاجتماعية، والحوكمة، وسيادة القانون، وتنمية القدرات المؤسسية، والاستقرار المجتمعي.

وأقرت رويداس بـصعوبة تحقيق أهداف التنمية، قائلة إن “تحقيق أهداف التنمية معقد بشكل غير عادي، ويتطلب من الحكومة السودانية والأمم المتحدة التعامل بنهج مبتكر وجماعي”.

ومن جهته، قال وزير التعاون الدولي السوداني، عثمان أحمد فضل “إن الاتفاق شمل معالجة قضايا النزوح وآثاره، كالهجرة واللجوء وتبعات ذلك على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية”.

وبدأ إعداد مسودة الاتفاقية المشتركة التي تمتد حتى 2021، في يونيو/ حزيران 2015.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مؤخراً، عن تخصيصها 21 مليون دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية “الحرجة” في السودان، خلال العام الجاري.

ومنذ عدة سنوات تعاني المنظمات الإنسانية العاملة في السودان من نقص في تمويل أنشطتها نتيجة وجود مناطق منافسة، بسبب اضطراب الأوضاع في عدد من بلدان المنطقة.

وتعمل بالسودان نحو 20 منظمة تابعة للأمم المتحدة إلى جانب أكثر من 100 منظمة أجنبية تتركز غالبية أنشطتها في مناطق نزاعات.