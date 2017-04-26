السعودية.. عودة “البدلات والمكافآت” لموظفي الدولة تزيد دخل الأسرة بنسبة 12%

المصدر: وكالات- إرم نيوز

توقع تقرير متخصص، اليوم الأربعاء، أن تسهم عودة البدلات والمكافآت لموظفي الحكومة السعودية بزيادة متوسط دخل الأسرة في المملكة بنسبة 12%.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة الأهلي كابيتال (الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي)، ستزيد عودة البدلات من معدل إنفاق الأسر على الكماليات بنسبة 25%.

وأشار التقرير، إلى أن شركات التجزئة للسلع الأساسية والكمالية، ستستفيد من عودة البدلات، إضافة لقطاع الأغذية، والسياحة والسفر.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة أوامر ملكية، السبت الماضي، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، من تاريخه.

وخفض مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر/أيلول الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء، ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وكانت السيولة المتاحة في الاقتصاد، قد تعرضت لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية لموظفي الحكومة، ما أثر سلبًا على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.