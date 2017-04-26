نمو أقساط التأمين في السعودية خلال 2016

المصدر: الرياض - إرم نيوز

نما إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السعودية، خلال العام الماضي بنسبة 1%، إلى 36.85 مليار ريال (9.83 مليار دولار).

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، إن أقساط التأمين المكتتبة صعدت من 36.49 مليار ريال (9.73 مليار دولار) في 2015.

وبلغ صافي أرباح القطاع 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) خلال 2016 مقارنةً بـ 810 مليون ريال (216 مليون دولار) في العام السابق عليه.

وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين، 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار)، فيما إجمالي موجودات المؤمن لهم 40.8 مليار ريال (1.88 مليار دولار)، وإجمالي موجودات المساهمين 16.7 مليار ريال (4.45 مليار دولار).

ويضم قطاع التأمين السعودي، الذي تشرف عليه مؤسسة النقد العربي، 35 شركة جميعها مدرجة في البورصة المحلية.