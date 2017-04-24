وزير السياحة المصري: السياحة العربية مثلت 36% من الحركة الوافدة العام الماضي

المصدر: دعاء مهران– إرم نيوز

قال وزير السياحة المصري يحيى راشد، إن السياحة العربية مثلت في العام 2016 ما يعادل 36.3% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى بلاده.

وأضاف، أن السوق العربية تمثل إحدى أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، التي تعتبر مقصدًا مهمًا للسائح العربي لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والعادات والتقاليد.

جاء ذلك خلال ملتقى سوق السفر العربي ATM بالإمارات، والذي يعد أحد أهم الفعاليات السياحية وأبرزها عالميًا فيما يتعلق بحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتشارك وزارة السياحة المصرية بجناح بارز في فعاليات المعرض السياحي لسوق السفر العربي خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل، وذلك بهدف إبراز إمكانات مصر السياحية الهائلة والتركيز على الوجهات والمقاصد المختلفة التي تضمها مصر وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم، خاصة العرب.

وقالت المهندسة نوال عبدالرازق، مدير عام الإدارة الهندسية بهيئة تنشيط السياحة: “إن مصر تشارك هذا العام بجناح مساحته 423 مترًا مربعاً، يضم 33 عارضًا من فنادق وشركات سياحية، بالإضافة إلى شركات “إير كاير ومصر للطيران” ومحافظتي البحر الأحمر والإسكندرية واتحاد الغرف السياحية، والجناح يضم ثلاث شاشات عرض كبيرة تعرض عليها الأفلام الدعائية لمصر”.

يذكر أن الملتقى السنوي يعرض فيه أكثر من 2800 منتج ووجهة سياحية من كل أرجاء العالم، بحضور ومشاركة نحو 26000 زائر متخصص ومتسوق للخدمات السياحية خلال فترة انعقاد الملتقى بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.