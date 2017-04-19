لوفتهانزا في محادثات مع “إيران اير” بشأن اتفاقات للتموين والصيانة‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال مسؤولون تنفيذيون في لوفتهانزا، اليوم الأربعاء، إن الشركة تجري محادثات مع “إيران اير” بشأن تقديم خدمات التموين والصيانة وتدريب الطيارين مع سعيها للاستفادة من الفرص الجديدة في البلاد.

وقال المدير الإقليمي لمجموعة لوفتهانزا لمنطقة الخليج وإيران وباكستان وأفغانستان، كارستن تسانج خلال مناسبة في دبي، “نجري مباحثات مكثفة للغاية، تجري في الواقع على أساس أسبوعي تقريبًا”، وأضاف أن “أي اتفاق قد يحتاج وقتًا في ظل اقتراب الانتخابات الإيرانية القادمة التي ستجرى في مايو/ أيار”.

وقال تسانج، “نتحدث إلى إيران اير لأن طائراتهم الجديدة قادمة. هم بحاجة للتدريب بطبيعة الحال ونحن لدينا الخبرة في جميع تلك المجالات لكن ليس بوسعنا إعطاء جداول زمنية.”

وكانت لوفتهانزا توصلت العام الماضي، إلى اتفاق محدود لتقاسم الرمز مع الاتحاد للطيران، وفي فبراير/ شباط، عززت التعاون باتفاق للتموين وخطة مؤقتة للبحث في التعاون بشأن الصيانة.

وقال مسؤول المبيعات التنفيذي لدى لوفتهانزا هايكه برلينباخ، إن الجانبين ناقشا الخطوات التالية لمذكرة تفاهم بشأن الصيانة، لكن لم يجر تحديد جدول زمني، وفق رويترز.