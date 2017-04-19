كبير مستشاري سليماني إيرج مسجدي يصل إلى بغداد سفيرًا لإيران في العراق (صور)

المصدر: بغداد- إرم نيوز

وصل السفير الإيراني الجديد لدى العراق، اللواء “إيرج مسجدي” مساء الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد كسفير إيراني، خلفًا للدبلوماسي حسن دانائي فر، التي انتهت مهمته مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت وكالة أنباء “إيرنا” الحكومية الإيرانية، إن “اللواء إيرج مسجدي الذي يعد كبير مستشاري قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، وصل إلى بغداد لبدء عمله كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق”.

وأوضحت الوكالة أن “رئيس دائرة التشريفيات في الخارجية العراقية نصير العزاوي كان في استقبال السفير الإيراني الجديد لدى بغداد ايرج مسجدي في مطار بغداد الدولي”.

وأعلنت الخارجية الإيرانية، في مارس الماضي، أن الحكومة العراقية أبلغت نظيرتها الإيرانية بالموافقة على قبول تعيين العميد “ايرج مسجدي” بمنصب سفير إيران في بغداد خلفًا للسفير الحالي حسن دانائي فر التي انتهت مهمته.

واعتبرت المصادر أن “اختيار العميد مسجدي بمنصب سفير إيران في العراق، جاء بسبب معرفته الواسعة بالمناخ السياسي والأمني في العراق، فضلاً عن علاقاته مع الجو الاجتماعي والسياسي في هذا البلد”.

والعميد إيرج مسجدي من أهالي محافظة عبادان جنوب إيران ذات الغالبية العربية وقد شارك في الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980 واستمرت ثماني سنوات، والتحق بالحرس الثوري قبل 35 عامًا ويعد اليوم من أبرز قادة فيلق القدس.

وكان العميد مسجدي أكد في الـ 14 من يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيينه بمنصب سفير إيران ببغداد خلفًا للسفير الحالي “حسن دانائي فر” وهو قيادي بفيلق القدس أيضًا، كما أن السفير الأسبق في بغداد “حسين قمي” من عناصر هذا الفيلق”.

ويعتبر الحرس الثوري السفارة الإيرانية في بغداد، ذات أهمية إستراتيجية ضمن الدول التي تخضع للنفوذ الإيراني.

ويتقاسم الحرس الثوري ووزارة الخارجية ووزارة الاستخبارات مسؤولية تعيين سفراء إيران في الدول الأخرى، إذ يعتبر الحرس أن “سفراء إيران في العراق ولبنان وسوريا واليمن من حصته”.