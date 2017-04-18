خبير مصرفي لـ”إرم نيوز”: الجنيه الاسترليني في خطر بسبب قرار الانتخابات المبكرة ببريطانيا

المصدر: عماد الدين سعد - إرم نيوز

انتقد خبير مصرفي بريطاني، قرار رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، المفاجئ بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حزيران/يونيو المقبل.

وقال ديرك اوتول، في تصريحات خاصة لـ”ارم نيوز”، إن “هذا القرار أثر سلبا على مؤشرات أسواق المال البريطانية، المهتزة في الأصل، منذ تأييد أغلبية البريطانيين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بريكست”.

وأضاف، أن “سوق المال البريطاني سيشهد موجة جديدة ومستمرة من الاهتزاز والترنح لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران/يونيوالمقبل”.

وتابع، أنه “منذ بدء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بداية نيسان/إبريل الجاري، شهد الجنيه الاسترليني تقلبات واضحة خلال عمليات التداول، بين صعود وهبوط في إطار نسبة 0.3 في المئة، وبعد إعلان ماي قرارها، اليوم الثلاثاء، هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.2 في المئة، قبل ساعات من غلق التداول اليوم”.

واشار أوتول، إلى أن “هذا المشهد لن يتوقف خلال جلسات التداول مستقبلاً وحتى انتهاء الانتخابات البرلمانية، ما يجعلنا نتوقع الأسوأ، ونتحسب لتقلبات بين صعود وهبوط في نطاق 0.6 في المئة خلال أيار/ مايو وحزيران/ يونيو”، على حد وصفه.