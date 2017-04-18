الانتخابات المبكرة في بريطانيا قد توقف “البريكست”

المصدر: لندن – إرم نيوز

ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية اليوم الثلاثاء، أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الاوروبي “البريكست” قد يتم إلغاؤه في حال خسارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الانتخابات المبكرة التي دعت لإجرائها يوم 8 يونيو/ حزيران المقبل.

وأفادت الصحيفة، بأن الأحزاب المعارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تصوت على إلغاء القرار في حال فشلت تيريزا ماي في الحصول على أكثرية في البرلمان.

وأشارت إلى أن الأحزاب المعارضة للانسحاب هي، حزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي والحزب الوطني الأسكتلندي.

وقالت الصحيفة: إنه “بموجب المادة 50 فإن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على صفقة شاملة للانسحاب لمدة أقصاها 3 سنوات تقوم بعدها بعرضها على البرلمان للتصويت عليها، وهناك احتمال قوي بأن جميع الأحزاب المعارضة ستصوت ضد الصفقة، وبذلك تقوض عملية الانسحاب أو تؤخرها”.

وذكرت الصحيفة، بأنه في حال فوز حزب العمال في الانتخابات، فان زعيمه جيرمي كوربين سيقوم بوقف الانحساب فورًا لإبقاء بريطانيا جزءا لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت:”لفعل ذلك سيكون عليه الدعوة إلى إجراء استفتاء جديد للتصويت على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بشكل دائم”.