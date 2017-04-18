“سيتي جروب” تختار كارمن حداد لإدارة عملياتها في السعودية

المصدر: إرم نيوز- حنين الوعري

في بادرة فريدة من نوعها، عينت مجموعة بنك “سيتي جروب” الأمريكية، المصرفية كارمن حداد، رئيسة تنفيذية لوحدة “سيتي جروب” التي تعتزم افتتاحها في السعودية، وذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات من فقدان الشركة رخصتها المصرفية في المملكة.

وكشفت مصادر مطلعة، فضلت عدم الكشف عن هويتها لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية، عن أن “التعيين لم يتم الإعلان عنه رسمياً بعد، ومن المتوقع أن تقود حداد التنمية الإستراتيجية والتجارية لسيتي جروب في المملكة، إذ لا يملك البنك ومقره الرئيس في نيويورك وجوداً فيها”.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن “حداد ستصبح الرئيسة التنفيذية لفرع البنك في السعودية، لكن بعد حصوله على رخصته المصرفية من هيئة السوق المالية”.

وكانت مجموعة “سيتي جروب” فقدت ترخيصاً مصرفياً رئيساً، عندما باعت حصتها في مجموعة “سامبا” المالية عام 2004.

إلى ذلك، ستبقى حداد في منصبها رئيسًا تنفيذيًا لعمليات “سيتي جروب” في قطر، كما ستبقى في منصبها بمنطقة مجلس التعاون الخليجي ومصر والشام.

وانضمت حداد إلى بنك “سيتي برايفت” في الشرق الأوسط عام 2000، وكانت تعمل سابقاً في قسم خدمات العملاء الخاصة في شركة “ميريل لينش” للخدمات التمويلية العالمية.

وعملت حداد أيضاً مستشارًا ماليًا للعملاء في شركة “ليمان براذرز” القابضة.

وما يجعل التعيين نادرًا، هو أن حداد تعد من بين مجموعة صغيرة لكنها متنامية من النساء، اللاتي يشغلن مناصب بارزة في السعودية، رغم المحددات والضوابط المختلفة على النساء في البلاد.

وإذا وافقت الهيئة التنظيمية السعودية على طلب “سيتي جروب”، فإنها ستضع حداً لعودة البنك الأمريكي بعد أن حصل على أدوار قيادية في مبيعات السندات، التي بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار في العام الماضي، و 9 مليارات دولار من السندات الإسلامية هذا الشهر.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة “سيتي جروب” مايك كوربات، التقى مع الأمير الوليد في الرياض في آذار/مارس الماضي، لمناقشة الخطط المستقبلية للبنك وعودته إلى الساحة السعودية مجدداً.