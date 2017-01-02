الخطوط السعودية تخرج طائرات إمبراير (E170) من الخدمة

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أخرجت الخطوط السعودية طائرات إمبراير (E170) من الخدمة نهائياً مؤخراً، حيث كانت آخر رحلة للطائرة الأخيرة من الأسطول يوم الإثنين 19 ديسمبر 2016 ،والتي وصلت مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، قادمة من مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي رئيس الشركة المكلف الكابتن سلطان الضويحي :”إن استراتيجية إخراج الطائرات من الخدمة يواكبها خطة موازية لتحديث وتنمية الأسطول، بما لا يؤثر على سير العمليات التشغيلية، وبما سينتج عنه خفض متوسط أعمار الطائرات إلى أقل من 4 سنوات ليكون من أحدث الأساطيل على مستوى شركات الطيران في العالم“.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الناقل الوطني، التي تتضمن توفير أفضل تجربة للضيوف وتحسين الأداء البيئي من خلال تشغيل أسطول جديد مكون من أفضل ما أنتجته شركتي “بوينج” و”إيرباص”.

وأكد الضويحي أن الأسطول الجديد الذي يحل بدل الطائرات التي تخرج من الخدمة يتميز بالكفاءة التشغيلية، إضافة إلى الحد من الاستهلاك الزائد للوقود والتقليل من انبعاثات الغازات الملوثة.

وتعد الطائرة ضمن 26 طائرة متنوعة تم إخراجها من الخدمة تباعاً خلال العام الماضي 2016.