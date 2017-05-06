نجاح حفيظ حبيبة “غوار الطوشة” ترحل بصمت.. وهذه تركتها الفنية (صور)

المصدر: عدنان عبدالله - إرم نيوز

بعد أن رحلت اليوم السبت عن عالمنا، خلّفت الفنانة السورية نجاح حفيظ وراءها مسيرة حافلة سطرتها بأعمالها الفنية المميزة، فلم ينسَ عشاق الدراما والكوميديا السورية النفائس التي قدمتها على الشاشات أيام الأبيض والأسود واستمرت في تقديمها مع غزو الألوان للشاشات قبل أن تأخذ استراحة محارب بعيدًا عن الأضواء، لكن الأعين ظلت تراقبها من خلال إنتاجها التلفزيوني وأرشيفها، حتى يوم رحيلها بمستشفى ابن النفيس في دمشق، إثر نوبة قلبية عن 76 عامًا.

واشتهرت الراحلة باسم “فطوم” بعد أدائها شخصية “فطوم حيص بيص” في مسلسل “صح النوم” الذي كان يحبها فيه ويبادلها العشق والغرام “غوار الطوشة”، الذي أدى شخصيته الفنان دريد لحام، قبل أن يتشارك الاثنان لاحقًا العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وخاصة الكوميدية.

ويعود الفضل باختيار الراحلة لأداء دور “فطوم حيص بيص” الذي اشتهرت به، إلى المخرج الراحل خلدون المالح، حسب تصريح للفنانة أدلت به لجريدة “الأنباء” الكويتية عام 2015 وعبّرت فيه عن بالغ حزنها من تجاهل نقابة فناني سوريا لها ولتاريخها الفني، قائلة: “هل الشللية أعمت القيمين على هذه النقابة؟”.

وتعتبر نجاح حفيظ أن أقرب مسلسل إلى قلبها هو مسلسل “البقعة السوداء” الذي أدت فيه دور أمّ لولدين اثنين.

“فطوم” تهجر الشاشة

تغيبت نجاح خلال سنواتها الأخيرة عن الشاشة السورية بعد أعمال كوميدية وتراجيدية عدة، وكانت تعاتب نقابة الفنانين السوريين، معتبرةً أنها تجاهلت من أسسوا الدراما السورية على حساب “فنانين صاعدين”.

وقالت في إحدى إطلالاتها الإعلامية بنبرة غاضبة: “أنا لا أملك شيئًا أعطيه غير فني، وليس هناك أي نوع من التواصل معي من قبل النقابة أو المخرجين..كثير من الفنانين لا نراهم على الشاشة، وهناك فنانون لم نسمع عن سيرتهم الفنية إلا بعد وفاتهم، عندما يكرمونهم لمدة نصف ساعة على الشاشات وينتهي الأمر”.

تركة فنية ثمينة

ومن أهم المسلسلات الدرامية للراحلة التي بدأت التمثيل عام 1966 “صح النوم، تجارب عائلية، شجرة النارنج، هجرة القلوب إلى القلوب، درب التبان، نهاية رجل شجاع، أهلاً حماتي، الخوالي، أبو المفهومية، مرزوق على جميع الجبهات، قتل الربيع، أهل الراية، ليل ورجال، الخبز الحرام”.​

وفي مجال الأفلام قدمت الفنانة التي تعتبر من الرعيل الأول للفنانين السوريين ما يقارب مئة عمل، من أبرزها “خياط للسيدات، اللص الظريف، الثعلب، امرأة تسكن وحدها، زواج بالإكراه، ملح وسكر، غراميات خاصة، غوار جيمس بوند، النصابين الخمسة، العندليب، أموت مرتين وأحبك ، زواج على الطريقة المحلية” .

يشار إلى أن الفنانة الراحلة لم تنجب أطفالًا، وعلّقت على هذا الموضوع مرات عديدة قائلة: “أعتبر أي طفل هو ابني”.