المصدر: دمشق- إرم نيوز

أعلن اليوم السبت، عن وفاة الفنانة السورية نجاح حفيظ، الشهيرة بشخصية “فطوم حيص بيص” بمستشفى ابن النفيس في دمشق، إثر نوبة قلبية عن 76 عامًا، وسيشيع جثمانها غدًا الأحد في العاصمة السورية.

والفنانة الراحلة من مواليد مدينة دمشق عام 1941، وبدأت التمثيل عام 1966 واشتهرت بدور “فطوم حيص بيص” في مسلسل صح النوم التي كان يحبها غوار الطوشة، وكانت شريكة مع الفنان دريد لحام في أعمال تلفزيونية وسينمائية.

ومن أبرز أعمالها “صح النوم.. وحمام الهنا، وهجرة القلوب إلى القلوب ونهاية رجل شجاع وملح وسكر ويوميات أبوعنتر”.