السعودية.. “كتب الإخوان” تتصدر قائمة العناوين المحظورة في معرض جدة للكتاب

المصدر: جدة - إرم نيوز

قالت مصادر إعلامية في السعودية إن الجهات المنظمة لمعرض جدة الدولي للكتاب قامت بحظر 200 عنوان تعود لكتب تقدم بها كتاب للعرض في أروقة المعرض الذي يجذب الكثير من الزوار والمتابعين ومن بين هذه العناوين منشورات تمجد حركة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وأفادت صحيفة عكاظ نقلا عن مصدر موثق أن إدارة الفسح والرقابة في معرض جدة الدولي للكتاب حظرت 200 عنوان تصنف من الدرجة الأولى في لائحة الوزارة، على رأسها عنوانان يمجّدان حركة الإخوان المسلمين التي تعدّ “جماعة إرهابية” في المملكة، إضافة إلى أن الكتب التي يتم سحبها ومنعها من التداول عادة تمسّ ثلاثة محظورات، العقيدة، والأمن، والكتب التي تسيء إلى المجتمع السعودي.

وشدد المصدر ذاته على أن وزارة الثقافة والإعلام جنّدت 45 مراقبا منهم 12 موظفا إداريا يقومون بجولات يومية في دور النشر قبل افتتاح المعرض وأثناء افتتاحه.

وعن آلية الرقابة الاعتيادية، أوضح المصدر أن المراقبين يتجولون في المعرض ببطاقات واضحة، ويسألون الناشر عن قوائم الكتب، ومن ثم الاطلاع على الكتب ومحتواها، وعادة ما يكون عددهم يفوق المراقبَيْن.

وتقوم اللجنة الرقابية بتقسيم المعرض إلى مربعات، إذ توكل المهمة في المربع الواحد إلى خمسة مراقبين طيلة فترة المعرض يقومون بالقراءة في الدور متخفين كأن لديهم الرغبة في الشراء.