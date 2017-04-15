45 دولة تشارك بمهرجان الإسماعيلية للأفلام بمصر ومخاوف من الفشل

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

تنطلق فعاليات الدورة رقم 19 من عمر مهرجان الإسماعيلية المصرية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مساء الأربعاء المقبل، وتستمر حتى 25 أبريل الجاري.

وعلمت “إرم نيوز” أن إدارة المهرجان أرسلت دعوات الحضور إلى عدد كبير من نجوم الصف الأول والثاني للمشاركة في حفلي الافتتاح والختام ولم يستجب أحد، الأمر الذي يجعل الاهتمام الإعلامي بالمهرجان ضعيفاً كما أن الميزانية محدودة جدًا ولذلك سيغيب الإبهار عن الفعاليات تمامًا.

وتشارك في الدورة الـ19 من عمر مهرجان الإسماعيلية 45 دولة أبرزها إيران والسويد والنرويج ومصر ولبنان والمغرب وإيطاليا، ويصل إجمالي الأفلام المشاركة إلى 115 فيلمًا.

ويضم المهرجان 4 مسابقات، الأولى للأفلام التسجيلية القصيرة، والثانية للأفلام التسجيلية الطويلة، والثالثة للأفلام الروائية القصيرة، والرابعة أفلام التحريك والتي تضم 18 فيلمًا من 16 دولة، وقد جرى اختيار فيلم “ماوراء الفلامنكو” للمخرج الإسباني كارلوس ساور، ليعرض في حفل الافتتاح.

وعلى هامش المهرجان، سوف يعرض عدد من الأفلام خارج المسابقة، ومنها “إحنا المصريين الآرمن” للمخرج المصري وحيد صبحي، و”رجاء بنت الملاح” إخراج المغربي عبد الإله الجوهري، و”أبدًا لم نكن أطفالاً” للمخرج محمود سليمان.

ويهدي المهرجان دورته رقم 19 للناقد الراحل سمير فريد والسيناريست الراحل محمد كامل القليوبي، وهو برئاسة عصام زكريا.