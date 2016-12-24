أيادٍ غريبة لكائنات فضائية تثير تساؤلات كثيرة (صور)

المصدر: مدني قصري - إرم نيوز

كانت هذه اليد محنطة، مع أشياء أخرى كثيرة، في واحد من التابوتين اللذين تم اكتشافهما في صحراء جنوب بيرو، في يناير 2016.

طول اليد 33 سنتيمترا، ولها ثلاثة أصابع، مكونة من ستة مفاصل، والمفصل العلوي يحتوي على أظافر مشابهة جدا لأظافر الإنسان.

ومن خصائص هذه اليد وجود ثلاث زراعات معدنية، تضم أوتارا وعظما صغيرا، وكل الأيادي التي تم اكتشافها تحمل هذه الخاصية المتمثلة في احتوائها على هذه الزراعات، وهي عبارة عن لوحات معدنية مستديرة صغيرة “مرصعة” في الجزء العلوي من كف اليد.

ووفقا لتقرير نشره موقع “stopmensonges” أمس الجمعة، يقدّر بعض الأطباء وعلماء الآثار والأنثروبولوجيا، أن هذه اليد تنتمي لفرد طوله تقريبا 2.70 م أو ما يزيد قليلا عن 3.00 م.

ويبقى السؤال المحيّر إلى أي نوع من الكائنات الفضائية تنتمي هذه اليد؟ فلا شك أن تحليل الحمض النووي هو الوحيد الذي يمكن أن يكشف الحقيقة.