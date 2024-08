نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية مقالًا مطولًا حول الموقف الصيني من الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرة إلى أن المسؤولين الصينيين لطالما شددوا مرارًا وتكرارًا على أن موسكو لها الحق في إدارة شؤونها على النحو الذي تراه مناسبًا، مكررين بأن كلمة "غزو" هي تفسير غربي للأحداث الجارية هناك.

ورأى كاتب المقال جود بلانشيت، الذي يشغل كرسي فريمان للدراسات الصينية بـ"مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" (The Center for Strategic and International Studies) بواشنطن بأن رد الفعل خارج قيادة الحزب الشيوعي الصيني، كان أكثر قلقًا.

وقال الكاتب: "على الرغم من أن الغالبية العظمى من الجامعات ومراكز الأبحاث في الصين تمولها الدولة، فإن المحللين والأكاديميين الذين يعملون هناك ما زالوا يحتفظون بدرجة من الاستقلالية".

وأشار الكاتب إلى أنه "مع اندلاع الحرب في أوكرانيا أعرب هؤلاء المحللون علنًا عن قلقهم بشأن الكيفية التي قد يؤدي بها الصراع إلى الإضرار بعلاقات الصين مع أوروبا والولايات المتحدة، وزيادة شرخ الاقتصاد العالمي، وتقليص ثروة روسيا وقوتها، الشريك الأكثر أهمية للصين".

الصين وجيرانها

وأورد كاتب المقال ما ذكره شيويتونغ، أحد أبرز الباحثين في العلاقات الدولية في الصين، في مايو/ أيار 2022، من أن "التأثير السلبي للحرب في الصين سيكون هائلًا"، محذرًا من أن الصراع المطول من شأنه أن يلحق الدمار بالاقتصاد العالمي، ويثير "توترات متصاعدة" بين الصين وجيرانها مثل اليابان.

وأضاف: "لقد فاجأت الجهود الموحدة بشكل غير مسبوق التي بذلها الغرب لفرض عقوبات على الاقتصاد الروسي، على حد تعبير الباحث في العلاقات الدولية لي وي، الخبراء الصينيين وأعرب بعضهم، مثل وانج يونجلي، نائب رئيس بنك الصين السابق، عن قلقهم من أن تهدد العقوبات العولمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الصيني".

ورأى المقال أنه، وبعد مرور ما يزيد على عامين على الحرب، تبدد هذا التشاؤم العام الصارخ في الصين، وحل محله التفاؤل الحذر، مشيرًا إلى أن هؤلاء الخبراء الآن يعتقدون أن الاقتصادين الروسي والصيني قد تجنبا إلى حد كبير الضرر الناجم عن العقوبات الغربية، وبأن روسيا تعمل على إعادة تشكيل قاعدتها الصناعية الدفاعية، وتجنبت العزلة الدبلوماسية الشديدة التي بدت ذات يوم نتيجة معقولة لمناورة الرئيس بوتن.

وعدَّ الكاتب أن بعض استنتاجات هؤلاء المحللين بشأن الحرب في أوكرانيا قد تأكدت، ومن بينها أن الإجماع الداخلي في الولايات المتحدة لصالح تسليح كييف سوف يتعثر.

وشدد الكاتب على وجود حقائق أخرى غائبة غيابًا واضحًا عن الخطاب العام الصيني، إذ تكبدت الصين في الواقع تكاليف كبيرة نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا ودعم بكين الاقتصادي والدبلوماسي لهذه الحرب.

ورأى الكاتب أن علاقة الصين العميقة مع روسيا تسببت في تدهور كبير في علاقاتها مع كثير من الدول الأوروبية، وهو تدهور لا يمكن عكسه بسهولة.

وأردف يقول: "لقد أدى التماثل بين شهوة بوتين للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية وشهية بكين الطويلة الأمد لاستيعاب تايوان إلى استفزاز الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبالتالي تعزيز دفاعات تلك الدول".

وشدد الكاتب على أن "هذه النقاط العمياء أمور مهمة؛ لأن الحرب في أوكرانيا تعمل بوصفها مرصدًا واختبارًا داخل الصين، على حين تستعد البلاد لصراع جيوسياسي متزايد مع الولايات المتحدة، فإن الباحثين الصينيين يحللون الأحداث في أوكرانيا، وبالتالي تقييم عزيمة الولايات المتحدة وأوروبا، وفهم المخاطر التي قد تضطر الصين إلى تحملها في حال حدوث أزمة جيوسياسية أو عسكرية معها".

وذكر الكاتب أن بعض الخبراء، مثل الخبير الإستراتيجي العسكري الرائد تشو بو قد خلصوا إلى أن تردد حلف شمال الأطلسي في تدخلات كبرى معينة نيابة عن أوكرانيا يثبت أن تايوان ستفتقر من دون الولايات المتحدة إلى المدافعين عنها في أي صراع مستقبلي مع الصين.

وشدد الكاتب على أن الخبراء الصينيين، وخاصة أولئك المتمركزين في المؤسسات الأكاديمية النخبوية، أو في مراكز الفكر التابعة للحكومة أو الجيش الصيني يعملون بوصفهم مترجمين ومؤثرين في السياسة الرسمية.

ورغم أن آراء هؤلاء الخبراء الصينيين تتوافق في كثير من الأحيان مع العقيدة الحكومية، فإن كثيرًا منهم يختبرون أيضًا أفكارًا سياسية لم يعبر عنها المسؤولون علنًا بعد، أو يطرحون مقترحات سياسية جديدة كبالونات اختبار لقياس رد الفعل الرسمي.

وأشار الكاتب إلى أن المحللين الصينيين قدموا وجهات نظر مختلفة حول تأثير الصراع على المصالح الصينية، والتفسير الصحيح للجهود الغربية لمواجهة الهجوم الروسي، ولكن ردود أفعالهم المبكرة تأثرت بالقلق من أن الحرب سوف تشكل نقطة تحول تاريخية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

وتابع قائلًا: "لقد استنتج الباحثون الصينيون باستمرار أن الغزو الروسي من شأنه أن يدفع إلى إعادة تنظيم كبرى للنظام الدولي، وقد عُبِّر عن هذا الرأي تعبيرًا حادًّا من قبل مجموعة من الباحثين في المعاهد الصينية البحثية للعلاقات الدولية المعاصرة".

نقطة فاصلة

ويقول الكاتب إن هؤلاء الخبراء جادلوا في فبراير/ شباط 2023، بأن الحرب "نقطة فاصلة في التاريخ" كشفت عن وجود "نظام جديد كامن" يختلف عن البنية الأمنية التي هيمنت مدة ثلاثة عقود بعد نهاية الحرب الباردة".

وتابع: "لقد خشي كثير من الباحثين من أن الهجوم الروسي قد يعرقل قدرة الصين على توجيه نفسها بعناية إلى هذا العصر الجديد".

وعدَّ أن هذا الحدث حطم إحساسهم بأن الصين، لن تتمتع أكثر من أي دولة أخرى إلى جانب الولايات المتحدة، بالقدرة على تحديد مسار الاقتصاد العالمي والأحداث العالمية.

ويقول وانغ، نائب رئيس بنك الصين السابق، إن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا من شأنها أن تعجل "بتشكيل معسكرين متعارضين بشدة"، وهو ما من شأنه أن "يشكل تهديدًا كبيرًا" لعملية العولمة المستمرة التي تغذي النمو الاقتصادي في الصين.

ومع بدء فرض العقوبات وتعثر الجيش الروسي، أعرب الباحثون الصينيون أيضًا عن قلقهم من تعرض مكانة روسيا بوصفها شريكًا إستراتيجيًّا قيمًا للخطر، فيما توقع أحد أبرز خبراء الصين في شؤون روسيا، فنغ يوجون، أن نفوذ روسيا في الاقتصاد العالمي والنظام السياسي الدولي سوف "يتراجع تراجعًا كبيرًا".

ورأى الكاتب أن نظرةً أكثر تفاؤلًا تهيمن اليوم على خطاب الخبراء الصينيين، وقد لاحظوا أن الرد الغربي على الحرب لم يسفر عن النتائج الأكثر كارثية التي توقعها كثيرون، لافتًا إلى أنه، ومن هذا المنظور، تجنبت الصين دفع أي ثمن اقتصادي أو دبلوماسي كبير مقابل دعم جهود بوتين الحربية.

وأردف يقول: "الواقع أن الحرب خلقت اتجاهات قد تعود بالنفع على الصين، إذ أثارت قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود في وجه العقوبات الغربية إعجاب كثير من الباحثين الصينيين".

وشدد الكاتب على أن كثيرًا من تحليلات هؤلاء الخبراء الصينيين عادلة، بل وذكية، ولكن ما يغيب عن المناقشة العامة في الصين هو الاعتراف الحقيقي بالتكاليف التي تحملتها بكين نتيجة لدعمها للحرب، ومنها تدهور علاقات الصين مع أغلب الدول الأوروبية، وربما للأبد.

والحرب في أوكرانيا، وخاصة قرار بكين بتعزيز شراكتها الإستراتيجية مع روسيا، تؤدي أيضًا إلى تفاقم الخلافات في العلاقات الأميركية الصينية المتوترة أصلًا.

وخلص الكاتب إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا تقدم دروسًا عامة حول تعقيدات الحرب الحديثة، وإمكانيات الاستجابة الدولية لنزاع إقليمي مزعوم، وتكاليف صراع عسكري طويل الأمد.

وختم بالقول إنه وبعد مشاهدة عامين من الحرب في أوكرانيا، استنتج كثيرون أن الغرب ليس لديه القدرة على خوض الصراع، وسوف ينهكه دعم الديمقراطيات في مواجهة قوة غازية إذا كانت التكاليف الاقتصادية باهظة.