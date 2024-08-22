أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه زار منطقة سومي، عند الحدود مع كورسك الروسية، التي تشهد هجوماً أوكرانياً واسع النطاق.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن زيلينسكي قوله في منشور عبر "فيسبوك": "توجهت إلى المنطقة الحدودية في سومي، والتقيت قائد الأركان أولسكندر سيرسكي ورئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي".
وأضاف أن قواته سيطرت على بلدة أخرى و"عززت صندوق التبادل"، وهو ما يعني أنها أسرت المزيد من الجنود لاستخدامهم في عمليات تبادل مستقبلية.
وبعد أكثر من عامين من الحرب الروسية على أوكرانيا، شنت القوات الأوكرانية في 6 أغسطس/آب الجاري هجوماً مباغتاً واسع النطاق داخل الأراضي الروسية، وسيطرت على عشرات البلدات.
Відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з Головнокомандувачем Сирським і начальником Сумської військової адміністрації. Головком доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду. Начальник ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних. Окрема увага − координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області. ____ I visited the border area of the Sumy region and held a meeting with Commander-in-Chief Syrskyi and the Head of the Sumy Regional Military Administration. The Commander-in-Chief reported on the operational situation in all areas of active action, including the toughest frontline areas. In particular, about the steps taken to strengthen the defense in the Toretsk and Pokrovsk directions. One more settlement is under Ukrainian control in the designated areas of the Kursk region and we have replenished the exchange fund. The head of the Regional Military Administration reported on the situation in the Sumy region after the beginning of the Kursk operation. There is a decrease in shelling with firearms and a reduction in civilian casualties. Special attention is paid to coordination between the military, police and the State Emergency Service in the border area, in particular, to organize humanitarian convoys to the designated areas of the Kursk region.Posted by Володимир Зеленський on Thursday, August 22, 2024
وقال مسؤولون أوكرانيون إن أهداف الهجوم تشمل إقامة "منطقة عازلة" في الأراضي الروسية، والمساهمة في إنهاء الحرب بشروط "عادلة"، واستنزاف القوات الروسية.
لكن قوات كييف ما زالت تواجه صعوبات في منطقة دونباس شرقي البلاد، حيث يحقق الجيش الروسي مكاسب مضطردة.
وقال الرئيس الأوكراني إنه ناقش "الخطوات المتخذة لتعزيز الدفاع تجاه توريتسك وبوكروفسك" في دونباس، حيث يدور قتال عنيف.
من جانبه، قال مصدر في الاستخبارات الأوكرانية، إن قوات بلاده قصفت مطار مارينوفكا في منطقة فولغوغراد، مشددًا أن "كل عملية تقلل من تفوق روسيا الجوي، وتحد بشكل كبير من قدرات طائراتها".
بدوره، قال حاكم منطقة فولغوغراد، أندريه بوشاروف، اليوم الخميس، إن طائرة مسيّرة أسقطتها الدفاعات الجوية تسببت في اندلاع حريق "في منشأة تابعة لوزارة الدفاع"، دون إعطاء تفاصيل.
ونددت روسيا بالهجوم على كورسك، الذي أسفر عن مقتل 31 مدنياً على الأقل، وإصابة 143 آخرين، بحسب وكالة "تاس" الرسمية للأنباء.