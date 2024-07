تعرضت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إلى موجة سخرية بسبب "هفواتها".

وتأتي الموجة بعد إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من الترشح لولاية رئاسية ثانية في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، ودعم ترشح نائبته هاريس.

وجرى عبر منصات التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو عديدة تُظهر هاريس وهي ترتكب "هفوات"، على رأسها الضحك المتواصل.

ودفعت تلك الفيديوهات ناقدي هاريس والساخرين منها إلى التساؤل عمّا إذا كانت هاريس، البالغة من العمر 59 عامًا، ستعيد سيناريو "هفوات" الرئيس بايدن؟.

واعتبر المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت إف كينيدي جونيور أنه لا يمكن التمييز بين هاريس وبايدن، إذ قال عن هاريس: "لا نعرف ما الذي تمثله، وفقا لها، فهي تمثل كل ما يمثله الرئيس بايدن".

ونشر أحد النشطاء مقطع فيديو يتضمن تصريحا كررته هاريس مرات عدة وفي مناسبات مختلفة، تقول فيه: "what can be unburdened by what has been، أي ما يمكن أن يخفف أعباء ما كان"، ما دفع عدداً كبيراً من النشطاء إلى السخرية من ذلك التصريح باعتبار أنه لا يحمل أي معنى.

ونشر آخرون مقاطع مصورة لـ"نوبات ضحك" هاريس المتواصلة، بالإضافة إلى تصريحاتها التي تتحدث فيها من دون أن يكون لكلامها أي معنى واضح أو مفهوم.

كما نشر أحدهم مقطع فيديو لهاريس وهي ترقص أمام مجموعة من الأطفال الذين يبدو أنهم يؤدون رقصة تم التدرب عليها مسبقا، وكتب آخر معلقا: "إنها غريبة جدا".