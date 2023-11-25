دوري أبطال أفريقيا: الترجي يحسم الكلاسيكو أمام النجم

استغل ساسي خطأ من الدفاع في إبعاد الكرة لينفرد بالمرمى ويطلق من مدى قريب تسديدة منخفضة فشل الحارس رائد القزاح في التصدي لها لتسكن الشباك.

وبعدها مباشرة، حصل محمد بن علي لاعب الترجي على ركلة جزاء بعد عرقلته من حسام بن علي سددها مرياح بنجاح ليضمن فوز فريقه.

ومنع الحارس مميش لاعب النجم الساحلي يوسف العبدلي من تقليص الفارق وأبعد تسديدته إلى ركلة ركنية في الدقيقة 69 قبل أن يهدر توجاي فرصة الهدف الثالث للترجي قرب النهاية.