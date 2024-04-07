إبراهيم دياز يتفاعل مع فتيات منتخب المغرب (صورة)
أثار إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد ومنتخب المغرب، تفاعلًا واسعًا بعد لقطة إشادته بلاعبات منتخب المغرب تحت 16 سنة بعدما قمن بتقليد احتفاليته، وذلك خلال إحدى حصصهن التدريبية، مساء الجمعة.
وأعاد إبراهيم دياز نشر صورة تُظهر لاعبات المنتخب المغربي وهن يُقلِّدن احتفاليته، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وأرفقها برموز تعبيرية تحمل علم المغرب وشكل الاحتفالية وكذلك قلب أحمر.
وشارك إبراهيم دياز مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أمام أنغولا وموريتانيا، في فترة التوقف الدولي الماضية، إذ حظي باستقبال كبير من طرف الجماهير المغربية بعد اختياره اللعب لأسود الأطلس.
ويعد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي فضل اللعب لمنتخب المغرب على حساب منتخب إسبانيا، أحد العناصر الأساسية في تشكيل نادي ريال مدريد.
هذا الموسم 2024/2023، شارك في 33 مباراة مع فريق "الميرنغي" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.