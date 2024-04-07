إبراهيم دياز يتفاعل مع فتيات منتخب المغرب (صورة)

وشارك إبراهيم دياز مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أمام أنغولا وموريتانيا، في فترة التوقف الدولي الماضية، إذ حظي باستقبال كبير من طرف الجماهير المغربية بعد اختياره اللعب لأسود الأطلس.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي فضل اللعب لمنتخب المغرب على حساب منتخب إسبانيا، أحد العناصر الأساسية في تشكيل نادي ريال مدريد.

هذا الموسم 2024/2023، شارك في 33 مباراة مع فريق "الميرنغي" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.