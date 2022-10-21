بعد وفاة مشجع: إنفانتينو قلق من أعمال عنف في الأرجنتين

أعرب غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن قلقه بشأن أعمال العنف الأخيرة التي وقعت في الأرجنتين، حيث توقفت مباراة في الدوري بعد اشتباكات أدت إلى وفاة مشجع واحد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج ملعب استضاف مباراة بين خيمناسيا لابلاتا وبوكا جونيورز في السادس من أكتوبر تشرين الأول الجاري لكن التأثير امتد إلى الملعب، لتواجه الجماهير صعوبة في التنفس ما دفع الجماهير المذعورة للمغادرة.

وقال إنفانتينو في قمة على الإنترنت نظمتها صحيفة أوليه ومقرها في بوينس أيرس: "في حين أنني معجب للغاية بكرة القدم في أمريكا الجنوبية، لا بد من أن أعبر عن قلقي بشأن بعض الحوادث التي وقعت مؤخرا، مثل العنف الذي وقع في مباراة بالدوري الأرجنتيني، بين خيمناسيا وبوكا".

وتابع: "يجب علينا أن نحرص على تجنب مثل هذه الحوادث، لنحافظ على صورة رياضتنا".

وأضاف: "ينبغي أن تكون كرة القدم مظهرا للشغف الخالص والفرح والمتعة. ما حدث بعيد كل البعد عن تجسيد القيم الحقيقية لكرة القدم".

ومن المقرر أن تقام المباراة في موعدها الجديد اليوم الخميس.

وزار إنفانتينو جاكرتا هذا الأسبوع ليلتقي بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بعد أن قتل حادث تدافع في استاد أكثر من 130 شخصا.

وتلقت الشرطة اللوم في الحادث الذي وقع في مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري بعد مباراة بالدوري لاستخدام الغاز المسيل للدموع في الاستاد وهو ما يحظره الفيفا.