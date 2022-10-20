رسميًا: تنظيم كأس السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان وميلان يوم 18 يناير على هامش موسم الدرعية

أعلنت إدارة موسم الدرعية، عن تنظيم مباراة كأس السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر ميلان ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وسيلعب إنتر ميلان وغريمه ميلان في كأس السوبر الإيطالي يوم 18 يناير 2023، في طار فعاليات موسم الدرعية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية استقبلت وفدا يمثل إنتر ميلان وميلان في وقت سابق من أجل استكشاف موقع المباراة والتسهيلات الخاصة بالفريقين.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في بداية الموسم دائماً، ولكن تم نقلها تدريجياً إلى شهرَي ديسمبر ويناير.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي، رسميا، في يوليو/تموز الماضي، أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف مباراة كأس السوبر الإيطالي التي ستجمع ميلان وجاره إنتر ميلان.

وبحسب بيان للرابطة فإن مباراة ميلان، بطل الدوري الإيطالي، وإنتر ميلان، بطل كأس إيطاليا، في كأس السوبر الإيطالي ستقام في الرياض يوم الأربعاء 18 يناير 2023.