والد لاعب إيطالي توفي بالملعب يتهم إدارة ناديه بالتقصير

اتهم ساندرو جياني، والد ماتيا جياني، لاعب فريق كاستلفيورنتينو الإيطالي، إدارة النادي بالتقصير في الإسراع بعلاج نجله الذي سقط في الملعب خلال مواجهة لانسيوتو بيسينزيو بشكل مفاجئ، ليتوفى في النهاية رغم نقله إلى المستشفى.

ووفقا للتقارير الصحفية الإيطالية فقد انهار جياني على الأرض بعد 14 دقيقة من المباراة وبدت حالته سيئة على الفور، وبعد صراع بين الحياة والموت، تم الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب.

وأعلن عمدة فلورنسا أليسيو فالورني النبأ على "فيسبوك"، قائلا: "لسوء الحظ، وصلتني أخبار سيئة، ماتيا توفي، بالتأكيد تنقصنا الكلمات في هذه اللحظات، مأساة رهيبة، وألم مفجع".

وقال والد اللاعب غاضبا لصحيفة "كورييري فيورنتينو"، إن الملعب لم يكن مجهزا بطاقم طبي، ووفاته حدثت بسبب تأخر الإسعاف لمدة 15 دقيقة، وأن السيارة الأولى وصلت للملعب دون وجود أي طبيب.