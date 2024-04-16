والد لاعب إيطالي توفي بالملعب يتهم إدارة ناديه بالتقصير
اتهم ساندرو جياني، والد ماتيا جياني، لاعب فريق كاستلفيورنتينو الإيطالي، إدارة النادي بالتقصير في الإسراع بعلاج نجله الذي سقط في الملعب خلال مواجهة لانسيوتو بيسينزيو بشكل مفاجئ، ليتوفى في النهاية رغم نقله إلى المستشفى.
ووفقا للتقارير الصحفية الإيطالية فقد انهار جياني على الأرض بعد 14 دقيقة من المباراة وبدت حالته سيئة على الفور، وبعد صراع بين الحياة والموت، تم الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب.
وأعلن عمدة فلورنسا أليسيو فالورني النبأ على "فيسبوك"، قائلا: "لسوء الحظ، وصلتني أخبار سيئة، ماتيا توفي، بالتأكيد تنقصنا الكلمات في هذه اللحظات، مأساة رهيبة، وألم مفجع".
وقال والد اللاعب غاضبا لصحيفة "كورييري فيورنتينو"، إن الملعب لم يكن مجهزا بطاقم طبي، ووفاته حدثت بسبب تأخر الإسعاف لمدة 15 دقيقة، وأن السيارة الأولى وصلت للملعب دون وجود أي طبيب.
وأضاف: "بعد سقوط ابني حاول مدلك الفريق إنعاشه ونزل أحد المشجعين والذي يعمل كممرض للمساعدة، ولكن تأخر وصول الإسعاف كان حاسمًا، لم يصل لنا أي طبيب إلا بعد وصول السيارة الثانية وحينها تم تزويده بجهاز الإنعاش، لكن سؤالي للجميع هل يمكن للإنسان أن يُترك ليموت هكذا؟".
وتابع: "لقد تم تدميرنا ونريد معرفة الحقيقة، سوف نتقدم بشكوى لأننا نريد أن نفهم كيف مات ابني".
في المقابل، نفى المنظمون ما صرح به والد اللاعب وأكدوا أن سيارة الإسعاف وصلت بعد 8 دقائق فقط وأن الملعب كان مزودا بالطاقم الطبي.
وكان ماتيا جياني يلعب في مركز الجناح المهاجم ضمن فريق شباب إمبولي حتى عام 2017، قبل الانتقال لفريق فيورنتينا كاستيا.