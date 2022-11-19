"بي إن سبورتس" تنقل 22 مباراة من كأس العالم على القنوات المفتوحة

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية أن قنواتها الرياضية ستبث 22 مباراة من أصل 64 لقاء في نهائيات كأس العالم 2022، على قواتها المفتوحة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وقال متحدث باسم القناة القطرية المالكة لحقوق بث نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر، الأحد المقبل، لوكالة فرانس برس: "تبث 22 مباراة مباشرة على القنوات المفتوحة بما فيها لقاء الافتتاح بين قطر والإكوادور".

وتنطلق نهائيات كأس العالم في قطر، الأحد المقبل 20 تشرين الثاني / نوفمبر وتنتهي يوم 18 كانون الأول / ديسمبر، وتشهد 64 لقاء وقررت القناة القطرية بث 22 مباراة على القنوات المفتوحة، وهو ما يمثل أكثر من ثلث اللقاءات فيما تبث اللقاءات الأخرى على قنواتها المشفرة.

وباستثناء لقاء الافتتاح بين المنتخب القطري ومنتخب الإكوادور الذي يجرى، الأحد المقبل، لم تعلن القناة عن اللقاءات التي تبثها على قنواتها المفتوحة.

وتشارك 4 منتخبات عربية في النهائيات، وهي: المنتخب القطري، والمنتخب السعودي، والمنتخب التونسي، والمنتخب المغربي.

وسبق لقناة "بي إن سبورتس" أن عرضت عدة مباريات على قنواتها المفتوحة خلال نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وأيضًا في عدة بطولات قارية كمباريات كأس العرب للمنتخبات والتي كانت تملك حقوقها الحصرية في شمال أفريقيا، والشرق الأوسط.