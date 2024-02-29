شيكابالا يعلن تجديد تعاقده مع الزمالك (صور)

وأصدر شيكابالا بيانًا في الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن من خلاله تجديد تعاقده مع النادي الأبيض، دون كشف أي تفاصيل مادية أو مدة التعاقد.

وكتب شيكابالا صاحب الـ37 عامًا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "استكمالًا لمسيرة عمرها أكثر من 30 عامًا بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم.. أتشرف بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي، والذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة، لكن العقد والعهد بيننا هو عقد أزلي بين ابنٍ تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان أعشقه منذ الصغر".

وأضاف: "أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن".

واختتم: "الشكر موصول لمجلس إدارة نادي الزمالك علي تجديد الثقة وأتمنى لهم التوفيق في إعادة نادينا الحبيب إلى منصات التتويج كما عاهدناه على مر تاريخنا العريق.. عاش الزمالك وجمهوره".