وضع السويدي أولسون على أجهزة التنفس الصناعي بعد فقدانه الوعي

قال نادي ميتيالاند، المنافس في دوري الدرجة الأولى الدنماركي، إن لاعب الوسط السويدي كريستوفر أولسون نُقل إلى المستشفى وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد سقوطه مغشيا عليه في منزله، اليوم الثلاثاء.

وقال النادي الدنماركي، إن أولسون، البالغ 28 عاما، لاعب آرسنال الإنجليزي السابق، والذي خاض 47 مباراة مع السويد، فقد وعيه يوم 20 فبراير، وأضاف أنه يعاني من مرض حاد في المخ.

وقال ميتيالاند في بيان: "فريق من أبرز الخبراء الطبيين في الدنمارك يعمل حاليا بجدية من أجل تشخيص حالته وبدء العلاج الصحيح".

وأضاف: "كان كريستوفر محاطا بعائلته وأفراد من طاقم ميتيالاند، ويعالج على يد متخصصين في هذا المجال".