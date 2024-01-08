قبل أيام من أمم أفريقيا.. ساديو ماني يحتفل بعقد قرانه (شاهد)

ويسعى منتخب السنغال حامل لقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للتتويج بالبطولة للمرة الثانية تواليا بقيادة مدربه أليو سيسي وبحضور أغلب نجومه أمثال ساديو ماني وكاليدو كوليبالي وإدوار مندي.

وسيكون لدى ماني نجم منتخب السنغال والنصر السعودي الرغبة في تعويض ما فاته بعدما قاد بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم على حساب مصر لكنه غاب عن البطولة التي أقيمت في قطر بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه السابق بايرن ميونيخ.

وكان ماني حاضرا في خسارة فريقه للقب أمام الجزائر عام 2019، لكنه كان البطل في ليلة التتويج التاريخية للمرة الأولى في النسخة التالية إذ سجل ثلاثة أهداف لبلاده في تلك النسخة بالإضافة لتسجيل الركلة الترجيحية الحاسمة أمام مصر.

وبات اللاعب البالغ عمره 31 عاما والذي خاض أكثر من مئة مباراة دولية مع السنغال الهداف التاريخي لبلاده.

واستعاد ماني جزءا من بريقه في المباريات الأخيرة مع النصر بعد بداية لم تكن قوية إذ سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة خلال 18 مباراة خاضها في الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن.