مشادّة كبيرة للغاية بين نجوم بلجيكا.. ولوكاكو يتدخل

لكن أشارت تقارير صحفية يوم الإثنين إلى أن البلجيكيين اضطروا إلى عقد "اجتماع أزمة في معسكر التدريب بين المديرين التنفيذيين والمدربين".

وأضافت التقارير أن الأجواء لا تزال غير جيدة في غرفة ملابس ثالث العالم في مونديال 2018.