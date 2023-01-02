إسبانيول يشكو برشلونة بسبب مشاركة ليفاندوفسكي في "ديربي كتالونيا"
قالت صحيفة "ماركا" إن إسبانيول قدم شكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ بسبب مشاركة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في مباراة "ديربي كتالونيا"، يوم السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1/1 على ملعب كامب نو.
وخاض ليفاندوفسكي المباراة بعد تجميد قرار إيقافه 3 مباريات، بقرار صدر يوم الجمعة الماضي من المحكمة الإدارية المركزية.
وبحسب "ماركا"، فإن إسبانيول سيستخدم جميع الموارد المتاحة له للدفاع عن مصالحه ومصالح جماهيره؛ لأنه يدرك أن هذا "الظلم الصارخ" يعرض جوهر المنافسة للخطر، وأشار إلى وجود "قصور قانوني واضح".
وبحسب موقع "barcauniversal"، فإنه يبدو أن الشكوى تشير أيضًا إلى أن إسبانيول يريد منحه نقاط المباراة الثلاث؛ لأنه كان يجب على برشلونة عدم إشراك ليفاندوفسكي.
وكانت صحيفة "سبورت" قد قالت إن إسبانيول فكر في الانسحاب وعدم حضور مباراته أمام برشلونة في الدوري الإسباني؛ بسبب قرار مشاركة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وأعلن برشلونة أن ليفاندوفسكي سيلعب في مباراة الفريق أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، وبالفعل لعب البولندي جميع دقائق المباراة.
وطُرد ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني بعد حصوله على إنذارين في نصف ساعة لعب، لكنه قام بحركة وضع يده على أنفه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما اعتبر إهانة للحكم.
وسجل ليفاندوفسكي 13 هدفًا لبرشلونة في 15 مباراة في الدوري الإسباني، ويتصدر ترتيب الهدافين.
ومنذ التحاقه ببرشلونة الصيف الماضي، سجل ليفاندوفسكي 18 هدفًا لبرشلونة في 20 مباراة في كل المسابقات، وهو هداف الفريق هذا الموسم.