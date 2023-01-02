إسبانيول يشكو برشلونة بسبب مشاركة ليفاندوفسكي في "ديربي كتالونيا"

قالت صحيفة "ماركا" إن إسبانيول قدم شكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ بسبب مشاركة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في مباراة "ديربي كتالونيا"، يوم السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1/1 على ملعب كامب نو.

وخاض ليفاندوفسكي المباراة بعد تجميد قرار إيقافه 3 مباريات، بقرار صدر يوم الجمعة الماضي من المحكمة الإدارية المركزية.