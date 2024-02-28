تفاصيل جديدة في إفادة رونالدو لـ"الانضباط"

وتوجه رونالدو إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال المباراة، وقام بوضع يده على أذنه، في إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة غير أخلاقية بيده اليمنى، وذلك عقب هدف تاليسكا الثالث.

وعلى الفور، قررت إدارة نادي الشباب التقدم بشكوى رسمية ضد رونالدو أمام لجنة الانضباط، أرفقت خلالها صوراً لسلوك اللاعب، والحركات التي وجهها لجماهير الفريق.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر بأن إفادة رونالدو ودفوعاته شملت مقاطع فيديو سابقة بالدوريات التي شارك فيها، وقام بالحركة نفسها خلال تواجده هناك".

وأكد رونالدو في إفادته– وفقًا للصحيفة- أن هذه الحركة تعتبر عادية في أوروبا، مستشهدًا بالصور والفيديوهات التي أرفقها. كما تمت كتابة الإفادة بعدة لغات قبل الترجمة للعربية.