تفاصيل جديدة في إفادة رونالدو لـ"الانضباط"
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن فحوى "الإفادة" التي قدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، للجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة السعودي، بشأن الحركة المسيئة التي قام بها أمام جمهور الشباب، في اللقاء الذي جمعهما أخيرًا في دوري روشن.
وتوجه رونالدو إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال المباراة، وقام بوضع يده على أذنه، في إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة غير أخلاقية بيده اليمنى، وذلك عقب هدف تاليسكا الثالث.
وعلى الفور، قررت إدارة نادي الشباب التقدم بشكوى رسمية ضد رونالدو أمام لجنة الانضباط، أرفقت خلالها صوراً لسلوك اللاعب، والحركات التي وجهها لجماهير الفريق.
ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر بأن إفادة رونالدو ودفوعاته شملت مقاطع فيديو سابقة بالدوريات التي شارك فيها، وقام بالحركة نفسها خلال تواجده هناك".
وأكد رونالدو في إفادته– وفقًا للصحيفة- أن هذه الحركة تعتبر عادية في أوروبا، مستشهدًا بالصور والفيديوهات التي أرفقها. كما تمت كتابة الإفادة بعدة لغات قبل الترجمة للعربية.
ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم فتحت تحقيقاً حول الواقعة، ومن المنتظر أن تتخذ قراراً بشأن رونالدو في غضون يومين.
ومع ذلك، فإن لجنة الانضباط لا يمكنها فرض عقوبات صارمة ضد أي لاعب؛ لأن قراراتها تُتخذ بناءً على مقاطع الفيديو الخاصة بالكاميرات التي تنقل البطولة، وليست تلك المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.